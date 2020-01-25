ترامب يوقع الأربعاء على «تعديل نافتا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يوقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء على اتّفاق التبادل التجاري الحرّ الجديد «تعديل نافتا»، بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حسبما أعلن مسؤول في البيت الأبيض الخميس.

وكان الكونجرس صادق في منتصف يناير على هذا الاتفاق الجديد، بعد مفاوضات طويلة استمرّت لأشهر.

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ويمثّل هذا الاتفاق نسخة محدّثة من اتفاقية التجارة الحرّة لأمريكا الشمالية «نافتا» التي دخلت حيّز التنفيذ في 1994 في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وما فتئ ترامب ينتقدها، معتبراً أنها «أسوأ اتفاق تجاري في تاريخ» الولايات المتحدة بسبب الوظائف الذي خسرها الاقتصاد الأمريكي من جرّائه.

وفرض ترامب على كندا والمكسيك في أغسطس/آب 2017 إعادة التفاوض على بنود نافتا، وقد أجرت الدول الثلاث مذّاك مفاوضات ماراثونية، توّجت في نهاية نوفمبر بالتوصّل إلى الاتفاق بصيغته الأوّلية.

(أ ف ب)