افتتاح «عقارات النيل» في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج معرض «عقارات النيل» في منطقة سيتي ووك بدبي، بحضور لفيف من رجال الأعمال والمستثمريين العرب والأجانب، وبمشاركة مجموعة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وقالت مكرم إن المعرض يعد نافذة واعدة ومتميزة للترويج للسوق العقاري المصري، كما أنه يتماشى مع ترسيخ فكرة تصدير العقار المصري إلى الخارج والتي تحرص عليها الحكومة المصرية، بما يعكس صورة المشروعات التنموية العمرانية في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي تنتهجها مصر.

وتهدف سلسلة معارض عقارات النيل الى ترويج فكرة تصدير العقارات المصرية بالمنطقة العربية، خاصة مع النهضة الإنشائية بمصر في السنوات الأخيرة والمتمثلة في عدد من المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلميين والمتضمنة عشرات المشروعات السكنية المقامة على أعلى مستوى وبتصميمات هندسية عالمية.

ومن جانبه قال باسم كليلة رئيس مجلس ادارة شركة «اكسبو ريبابليك» المنظمة للمعرض إن مساهمات العرب في سوق الاستثمار العقاري في مصر هي الأكبر مقارنة بباقي أسواق الاستثمار الأخرى، مؤكداً أن السبب وراء ذلك هو تميز المطورين العقاريين المصريين فى إنشاء مشاريع سكنية لا تقل جودة عن المشاريع العقارية في الدول المتقدمة.

وأكد باسم كليلة أن معارض النيل المقبلة سيشارك فيها أكثر من 30 مطوراً عقارياً يمثلون أكبر الشركات العقارية في سوق العقار المصري لاستعراض باقة متنوعة من النماذج العقارية الجديدة وبخصومات وتسهيلات تناسب الجمهور العربي الراغب في الشراء بمصر إضافة الى وجود جناح خاص لوزارة الإسكان المصرية لعرض المنتجات العقارية في المدن المستدامة الجديدة. (وام)