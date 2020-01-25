شكرا لقرائتكم خبر عن سندات لبنان تهوي قبيل اجتماع مع «النقد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هوت مجموعة من السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار إلى مستويات قياسية منخفضة، أمس الجمعة، قبيل اجتماع بين وزير المالية الجديد غازي وزني ومسؤول كبير من صندوق النقد الدولي.
وبحسب بيانات رفينيتيف، فإن إصدار 2020 المستحق في إبريل / نيسان للبلد الذي يمر بأزمة انخفض بأقصى وتيرة، إذ نزل 2.7 سنت في الدولار إلى 77.5 سنت.
ونزل كل من إصداري 2022 و2035 بمقدار 1.6 سنت، ليجري تداولهما أعلى قليلاً فحسب من 45 سنتاً و40 سنتاً على الترتيب، والأخير مستوى قياسي منخفض.
ويساور المستثمرين قلق بشأن استقرار الحكومة التي شُكلت يوم الثلاثاء، ويشيرون إلى الضبابية التي تكتنف ما قد يقدمه صندوق النقد.
وقال كون تشو من يو.بي.بي «هذه حكومة لا تحظى بدعم شعبي يذكر، وستكون مسألة وقت فقط حتى تتصاعد الاحتجاجات مجدداً.. إذا كانوا سيتجرعون دواء صندوق النقد، فقد يزيد ذلك خطر إعادة الهيكلة». (رويترز)
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