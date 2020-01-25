شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتفوق على كندا والصين في سرعة شبكات المحمول والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير حلّت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً على مؤشر سرعة شبكات الإنترنت للهواتف المحمولة، متقدمة بمرتبتين عن تصنيف العام الماضي الذي تعده شركة «أولوكا» للبيانات والأبحاث.

وتفوقت الإمارات على دول تعرف ببنيتها التكنولوجية المتقدمة؛ مثل: كندا والصين وهولندا والنرويج وسويسرا وسنغافورة والدنمارك والنمسا وهونج كونج. وبلغت سرعة التنزيل من الإنترنت عبر شبكة المحمول في الدولة 86.77 ميجابيت في الثانية، في حين بلغت سرعة التحميل 25.55 ميجابيت في الثانية. وتصدرت التصنيف كوريا الجنوبية بسرعة تحميل بلغت 103.18 ميجابيت في الثانية.

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