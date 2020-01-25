اتهام «أونا أويل» بدفع رشى لنيل عقود نفط عراقية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استمعت محكمة في لندن الخميس إلى ما يفيد بأن شركة استشارات النفط والغاز «أونا أويل» التي مقرها موناكو دفعت رشى بلغت ستة ملايين دولار للفوز بعقود نفط عراقية عقب سقوط نظام صدام حسين.

يواجه مديران سابقان في أونا أويل ومدير مبيعات سابق في شركة خدمات الطاقة الهولندية إس.بي.إم تهماً بالتواطؤ لرشوة مسؤولين عراقيين كبار من أجل الحصول على مشاريع مجزية وذلك في المحاكمة التي بدأت للتو.

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تتعلق القضية بالطريقة التي سعى بها العراق لزيادة إنتاج النفط لأكثر من مثليه بعد الإطاحة بصدام في 2003. وأراد العراق تركيب ثلاث منصات عائمة في الخليج وربطها عن طريق خطي أنابيب كبيرين بصهاريج تخزين قرب حقول النفط.

ويقول مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، ممثل الادعاء في القضية، إن زياد عقل وستيفان وايتلي وبول بوند خططوا مع عائلة إحساني المسيطرة على أونا أويل وآخرين للتلاعب في عطاءات مشاريع نفطية بين 2005 و2011.

ومفتتحاً مرافعة الادعاء، قال المحامي مايكل برومبتون إن أونا أويل، التي يسيطر عليها المؤسس ورئيس مجلس الإدارة عطا إحساني ونجلاه قورش وسامان، تحالفت مع شركات أخرى لضمان الفوز بعقود عن طريق التلاعب في العطاءات ورشوة مسؤولين عراقيين كبار. (رويترز)