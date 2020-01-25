شكرا لقرائتكم خبر عن «موديز»: السيولة تساهم في نمو «اتصالات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة «موديز» في مراجعتها الدورية لملف مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» إن تصنيف الإصدارات طويل الأجل الممنوح للشركة عند A3 والتصنيف الائتماني الأساسي عند A2، يعكسان مكانة الشركة كأكبر مشغل لخدمات الاتصالات في الإمارات، وانخفاض مديونيتها وسيولتها وأرباحها القوية، إضافة إلى أرصدتها المالية الكبيرة التي تساهم في استمرار نمو الشركة على المدى الطويل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «موديز»: السيولة تساهم في نمو «اتصالات» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.