شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل رحلات القطار الليلية فـــي 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتنوع الوجهات السياحية حول العالم، وتختلف باختلاف أذواق الأشخاص أنفسهم. فهناك من يفضل السفر إلى الأماكن الباردة، والاستمتاع بالتزلج على الجليد. وهناك من يفضل السفر بحراً إلى وجهة ساحلية، مستقلاً باخرة أو مركباً يعبر به المحيطات، لينعم بمناخ معتدل. وفي المقابل قد تجد أشخاصاً يُحبون السفر جواً للاستمتاع بمشاهدة منظر الأرض من السماء..

إذا كنت مقدماً على السفر في طريق طويل، ولست على عجلة من أمرك، فتريث قبل أن تحجز تذكرة الطائرة، واستمتع بتجربة إحدى الرحلات الليلية الطويلة في القطار.

دائماً ما كان هناك شيء رومانسي وفريد مرتبط برحلات السكك الحديدية، وخصوصاً إذا ركبت أحد القطارات الليلية الهادئة، والتي يعتبر بعض منها فندقاً متنقلاً تنام فيه في بلد ما، وتستيقظ في بلد آخر.

وربما لن تحصل على قسط وافر من النوم، لأنك بالمقابل ستحصل على قسط وافر من المتعة والتسلية، مستمتعاً بالوتيرة البطيئة والإيقاع اللطيف والقدرة على النظر من النافذة والانفراد بجمال الطبيعة الذي يأسر الأرواح، ومشاهدة شروق الشمس وغروبها.

سيرتبط بذهنك أجمل معالم العالم في الأماكن التي ستقطعها، مشكلة لوحة جغرافية طبيعية رائعة تستحق المغامرة. فسوف تمر بين المدن والبلدات تارة، وبين الأراضي الزراعية وما يتبعها من سفوح أو سهول تارة أخرى. إضافة إلى أن السفر بالقطار يعد الأقل ضرراً على البيئة من بقية الوسائل، فلماذا التسرع؟ طالما أن هناك وسيلة أكثر ملاءمة للطبيعة. نستعرض هنا أجمل 5 رحلات ليلية في القطار، والتي تستحق التجربة خلال عام 2020:

رحلة قطار هانوي إلى هو تشي منه

فيتنام

يقطع قطار «ريونيفيكيشن إكسبريس» في فيتنام مسافة 1726 كيلومتراً على طول البلاد، وخلال 35 ساعة، واصلاً بين مدينة «هانوي» و مدينة «هو تشي منّه»، وهو ما يوفر مشاهدة المدن الفيتنامية التاريخية والضواحي المزدحمة وحقول الأرز، فضلاً عن التلال الزمردية وبحر جنوب الصين.

ويعد هذا المسار الحديدي معلماً سياحياً يرتاده كثير من الزوار خلال فترات مختلفة من السنة للاستمتاع بجولة طويلة في القطار وما تحويه من مفاجآت وأحاديث عديدة وتجربة الأطباق والمأكولات المحلية.

رحلة قطار شيكاغو إلى سان فرانسيسكو

الولايات المتحدة الأمريكية

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في رحلة ملحمية تمتد على طول 3900 كم، تقطع سكة حديد «كاليفورنيا زيفير» المسافات الشاسعة عبر الصحاري الحارة والمرتفعات الثلجية الباردة مروراً بعدد من الأنفاق والانحدارات الجبلية بين مدينتي شيكاغو وسان فرانسيسكو على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويعود تاريخ هذه السكة الحديدية إلى عام 1869، حيث تعتبر نقطة وصل مهمة ووسيلة ردم للمسافات الشاسعة بين المحيط الأطلسي والهادي. يغادر القطار شيكاغو في الساعة 2 مساءً يومياً، حيث تستغرق الرحلة بأكملها إلى سان فرانسيسكو 52 ساعة من دون توقف.

فكم من صداقات تحدث وقصص تروى وأحداث يمر بها المسافرون خلال هذه الفترة الطويلة والممتعة جداً.

رحلة قطار كابيري مبوشي إلى دار السلام

زامبيا وتنزانيا

تعتبر القارة الإفريقية من الأماكن السياحية البارزة التي يقصدها السياح للاستمتاع بمناخها وفاكهتها الاستوائية، والتعرف إلى شعوبها الطيبة والمضيافة، إضافة إلى مشاهدة طبيعتها البرية النادرة.

ففي رحلة سفاري رائعة تمتد على مدار 44 ساعة، تقطع سكة حديد «تازارا» - والتي تعتبر من الفنون المذهلة لهندسة السكك الحديدية - الأدغال والأنهار والجسور بين زامبيا وتنزانيا مروراً بمحمية «سيلوس جام» الطبيعية في تنزانيا، حيث ستحظى بمشاهدة الفيلة ووحيد القرن والحيوانات البرية الإفريقية من نافذة القطار.

رحلة قطار بريسبين إلى لونجريتش

أستراليا

في رحلة ليلية ذات سحر ورونق خاص، بين مدينة «بريسبين» و«لونجريتش» الأستراليتين، وبمسافة ممتدة على طول 1325 كم، تستغرق نحو 26 ساعة، يشق قطار بريسبين طريقه مغازلاً الساحل لفترة قصيرة ومتجهاً بعد ذلك إلى الداخل والمناطق السهلية في العمق الأسترالي، ليكشف للمسافر ألق الطبيعة في تلك المناطق، وما تحويه من مشاهد حيوية جديدة ومتغيرة. ويغادر القطار الثلاثاء الساعة 6.10 مساءً والسبت الساعة 1.55 مساءً.

رحلة قطار روما إلى سيراكيوز

إيطاليا

يقطع قطار روما الليلي المسافات الطويلة، في مشهد طبيعي وحضاري أخّاذ مدته 12 ساعة، منها 30 دقيقة في البحر، متجهاً من العاصمة الإيطالية شمالاً إلى مدينة «سيراكيوز» التاريخية في صقلية جنوباً. وبموازاة ساحل «كالابريا»، عبر بساتين الليمون والمعالم الأثرية للمدن والبلدات التي يقطعها، وانتهاءً بمنظر تدفقات الحمم البركانية. وهو ما يتيح للركاب مشاهدة مناظر طبيعية تروي قصصاً وحكايات لتاريخ قديم يعد من أقدم حضارات العالم. يغادر القطار روما ليلاً في الساعة 9 مساءً.