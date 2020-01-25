رجال الأعمال البريطانيون يفضلون السفر إلى الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلّت دولة الإمارات في المركز الثامن بين أهم الوجهات العالمية للمسافرين من رجال الأعمال البريطانيين، متفوقة على السويد والهند، وفقاً لتصنيف حديث أجراه موقع «كومبير ذا ماركت».

وقال الموقع إن دولة الإمارات، أصبحت وجهة شهيرة للمسافرين من رجال الأعمال على مدار العشرين عاماً الماضية، مشيراً إلى أن دبي هي موطن للعديد من رجال الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، في حين أن عاصمتها أبوظبي، هي المركز التجاري والثقافي للبلاد.

ويبلغ عدد المسافرين من رجال الأعمال البريطانيين سنوياً نحو 153,664 مسافراً. وبالنسبة للإقامة، فإن متوسط كلفة الإقامة في فنادق الإمارات 112 جنيهاً استرلينياً (146.59 دولار)، في حين يبلغ سعر كوب القهوة 3.97 جنيه (5.20 دولار)، وتبلغ سرعة الإنترنت 88 ميجابيت في الثانية.

وتصدّرت الولايات المتحدة وجهات المسافرين من رجال الأعمال البريطانيين، تلتها فرنسا، ثم إسبانيا.