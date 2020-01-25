شكرا لقرائتكم خبر عن لاجارد: سياسة المركزي الأوروبي لا تعمل بنظام آلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي المستثمرين من افتراض أن استراتيجية السياسة النقدية للبنك تعمل ب «نظام آلي».
وقالت كريستين لاجارد في تصريحات ل «بلومبيرج» على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، أمس الجمعة، إنه أمر سخيف أن يعتقد البعض أن المركزي الأوروبي يعمل بنظام معد مسبقاً، وأضافت: «دعونا ندرس الحقائق، دعونا نرصد كيف يتطور أداء الاقتصاد».
وتحدثت «لاجارد» بعد يوم واحد من الإعلان عن بدء مراجعة للاستراتيجية تشمل مستهدف التضخم وأدوات السياسة النقدية، في أول إجراء من نوعه منذ عام 2003.
وأشارت رئيسة المركزي الأوروبي إلى أن المراجعة الاستراتيجية ستكون بعيدة عن قرارات السياسة النقدية التي تصدر كل 6 أسابيع.
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