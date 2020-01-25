68 مليار درهم التسوق عبر الإنترنت في الإمارات 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



شهد عام 2019 قفزة نوعيه في نمو التجارة الإلكترونية، ورصدت شركة جولي شيك للتجارة الإلكترونية، نمواً قياسياً في مبيعات منصات التجارة الإلكترونية في الإمارات والسعودية والمنطقة عموماً، زاد على 20% خلال العام الماضي، مع توقعات بأن يتراوح ما بين 25% و 30% خلال عام 2020.

وفقاً لشركة التسوق عبر الإنترنت العالمية، فقد تصدرت الإمارات وخاصة دبي قائمة أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأظهرت البيانات وصول حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات خلال عام 2019 إلى نحو 18.5 مليار دولار (68 مليار درهم)، فيما تستحوذ التجارة الإلكترونية على نحو 27% من قيمة تجارة التجزئة في الإمارات، لتكون الإمارات أكثر أسواق التجارة الإلكترونية تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبلغت قيمة تجارة التجزئة في الإمارات، بما في ذلك المبيعات الافتراضية أكثر من220 مليار درهم في عام 2019، ومن المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 250 مليار درهم خلال العامين المقبلين.

وأكدت المنصة أن عام 2019 شهد تبني عدد كبير من تجار التجزئة والمراكز التجارية في الإمارات، لقنوات تسوق جديدة وحلول رقمية تسهل سداد المستهلكين لثمن مشترياتهم باستخدام عمليات الدفع الرقمية، التي تتسم بالسهولة والمرونة، بما يعضد نمو مبيعات التجارة الإلكترونية، ويخلق نمطاً جديداً من التسوق.

وذكرت الشركة أن الإمارات بلغت مرحلة النضج من جانب المستهلكين والتجار على حد سواء، ويعود ذلك بفضل الابتكارات المستمرة في مجال التبني الرقمي، وتزايد أعداد المستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا.

ويتسوق أكثر من 65% من مستخدمي الإنترنت في الإمارات عبر الإنترنت، مع نمو للمعاملات الإلكترونية يزيد عن 35% خلال العام الجاري، ويبلغ متوسط حجم معاملات التجارة الإلكترونية في الدولة 550 درهماً، في حين يبلغ 300 درهماً في الأسواق الأخرى.