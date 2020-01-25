0.2 % النمو الفصلي المتوقع للاقتصاد البريطاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشار مسح أمس الجمعة، إلى أن الشركات البريطانية تمر بأفضل فتراتها في أكثر من عام، وهو أقوى برهان حتى الآن على الدفعة التي تلقاها الاقتصاد بعد الانتخابات، مما قد يجعل بنك إنجلترا المركزي يحجم عن خفض أسعار الفائدة.

وأشارت القراءات الأولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت/‏سي آي بي إس» لمديري المشتريات في بريطانيا، إلى أن قطاع الخدمات البريطاني استأنف النمو في يناير/‏كانون الثاني لأول مرة منذ أغسطس/‏آب، بينما تراجعت وتيرة هبوط قطاع الصناعات التحويلية.

وفاقت قراءة مؤشر مديري المشتريات تلك الخاصة بمنطقة اليورو لأول مرة منذ ديسمبر/‏كانون الأول 2018.

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وينبئ المؤشر بأن الاقتصاد البريطاني في طريقه للنمو بحوالي 0.2% على أساس فصلي، بعد تباطؤ شديد أواخر العام الماضي.

وتعزز البيانات مؤشرات سابقة على أن فوز رئيس الوزراء بوريس جونسون الانتخابي الشهر الماضي، خفف حدة الضبابية بين الشركات والمستهلكين.

وصعد مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يمزج بين مؤشري الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 52.4 من 49.3، وهي أعلى قراءة منذ سبتمبر/‏أيلول 2018، وتتجاوز بفارق مريح متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 50.6.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات في يناير/‏كانون الثاني إلى 52.9 من 50، وهو أيضاً أعلى مستوياته منذ سبتمبر/‏أيلول 2018، وأعلى من متوسط التوقعات في استطلاع «رويترز» البالغ 51. (رويترز)