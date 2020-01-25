القطاعات التشغيلية تقود مؤشرات الطلب على الطاقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت التجارة العالمية مرحلة جديدة متوقعاً لها أن تكون أكثر توازناً واستقراراً بين الاقتصادات الكبرى تصاحبها خطط نمو واستراتيجيات مدروسة، وذلك في محاولة للخروج من الأزمات والتحديات والعقبات التي مر بها الاقتصاد العالمي في السنوات القليلة الماضية، التي أفقدته الكثير من الفرص والمزايا. وتتزاحم التوقعات حول أداء المؤشرات والقطاعات الرئيسية التي يعول عليها في النهوض بالاقتصادات الصغيرة والمتوسطة حول العالم نحو مستويات أعلى، لاسيما قطاعات النقل والصناعة والبتروكيماويات التي ستقود مؤشرات الطلب على النفط والغاز خلال المرحلة المقبلة.

تختبر أسواق النفط والطاقة العالمية كافة التطورات الحالية، فيما تتركز الجهود على تعظيم الاستفادة من الأجواء السائدة للمضي قدماً في مشاريع التنقيب والإنتاج وإدخال التقنيات لرفع كفاءة العمليات ذات الصلة وتقليل الانبعاثات، وبشكل خاص في القطاع الصناعي وما يتبعه من خطط للحفاظ على أسواق الطلب الحالية، حيث إن قوى الأخيرة في أسواق الطاقة العالمية تأخذ الطابع طويل الأجل في تحركاتها الاستراتيجية، الأمر الذي يتطلب من كبار المنتجين الاستعداد لمستويات إضافية.

وأشار تقرير شركة نفط الهلال الأسبوعي إلى أهمية استعدادات «أوبك» لتلبية كافة مستويات الطلب وبشكل خاص طويلة الأجل، التي تقدر ب 44 مليون برميل يومياً في 2040، ويعود ذلك في الأساس إلى حالة التوسع التي سيسجلها الاقتصاد والنمو السكاني العالمي، الذي سيصل إلى 9.2 مليار نسمة، أي بزيادة 1.6 مليار عن المستوى الحالي.

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وأوضح التقرير أن القطاعات التشغيلية ستبقى تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية بنسب تتجاوز 50% على المدى الطويل رغم التطورات المسجلة والمتوقعة على مستوى التقنيات ومشاريع الطاقة المتجددة، إذ سيعتمد العالم على عدة أنواع من الطاقة على رأسها تلك التقليدية، مشيراً إلى أن الطلب العالمي على النفط سيصل إلى نحو 110 ملايين برميل يومياً في العام 2040، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى توفير رؤوس أموال استثمارية ضخمة تتجاوز 10 تريليون دولار لتوسيع أنشطة التنقيب والبحث في كافة مراحلها.

ولفت التقرير إلى أن كافة مؤشرات الأداء الاقتصادي تدعم ارتفاع الطلب على مصادر الطاقة التقليدية بمعدل نمو 2.9% سنوياً ليسجل النفط نسب ارتفاع ب15%، والغاز الطبيعي بنسبة لا تقل عن 25% خلال الفترة ذاتها.

وأتبع تقرير نفط الهلال أن الطلب الصيني يشهد تحولاً من الإنتاج الصناعي إلى الاستهلاكي، أما الاقتصاد الهندي فتفيد مؤشرات الأداء لديه بزيادة حجم احتياجات قطاعات الصناعة والاستهلاك، إذ ستصل إلى 5.4 مليون برميل يومياً بحلول العام 2040، في حين أن الصين تحتاج إلى 4.4 مليون برميل إضافي مقابل مؤشرات أقل قوة لدى الاقتصادات الغنية في أمريكا الشمالية ودول غرب أوروبا واليابان.

وأضاف التقرير أن رفع كفاءة استهلاك الطاقة وتحسين الإنتاج وتحقيق معدلات نمو مرتفعة والحاجة الماسة إلى ذلك لا يمكن أن تحدث عند مستويات منخفضة من الاستهلاك لاسيما خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك بالرغم من الجهود المبذولة في الإطار، مع العلم أن هياكل استهلاك الطاقة تتجه نحو تلك غير الإنتاجية.