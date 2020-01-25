شكرا لقرائتكم خبر عن طرق جديدة في الولايات المتّحدة لسيارات «وايمو» ذاتية القيادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «وايمو» للسيارات ذاتية القيادة التابعة لشركة «ألفابت»، بأن سياراتها ستتمكّن من السير على طرق جديدة في تكساس ونيو مكسيكو بدءاً من هذا الأسبوع، بهدف استكشاف «حلول جديدة للنقل». وأشارت الشركة الناشئة إلى أن السيارات الصغيرة من «كرايسلر باسيفيكا» والشاحنات الكبيرة، تعتمد على هذا المشروع في أريزونا لاختبار الطرق الجديدة. (أ ف ب)

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