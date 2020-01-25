الذهـب يتراجـع.. واليـورو يهبط لأدنـى مسـتوى فـي 7 أسـابيع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار الذهب، أمس الجمعة، في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون للحصول على تفاصيل بشأن مدى خطورة فيروس في الصين؛ بعد أن أحجمت منظمة الصحة العالمية عن إعلان التفشي كحالة طوارئ عالمية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1560.24 دولار للأوقية (الأونصة)؛ لكنه يمضي على مسار الارتفاع 0.2% في الأسبوع. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1560.40 دولار.

وأظهرت بيانات، الخميس، أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة للبطالة ارتفع أقل من المتوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل. كما تعرض المعدن الأصفر لضغوط؛ إذ يحوم مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، قرب أعلى مستوى في شهر، والذي بلغه في الجلسة السابقة؛ بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة مستقرة الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.6% إلى 2446.48 دولار للأوقية، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في خمسة أسابيع، لينخفض بنحو 1.3%.

ونزلت الفضة 0.1% إلى 17.79 دولار، وتتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل ديسمبر/‏كانون الأول بنسبة 1.1%، بينما استقر البلاتين عند 1001.86 دولار، وينخفض 1.5% في الأسبوع، وهو أسوأ أداء له منذ الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر/‏كانون الأول.

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وفي أسواق العملات، قبع اليورو قرب أدنى مستوى في سبعة أسابيع، أمس الجمعة؛ بعد أن تبنى البنك المركزي الأوروبي نبرة تميل إلى التيسير النقدي في اجتماعه الخميس على نحو يفوق ما توقعه البعض.

وسيتحول انتباه المستثمرين إلى قراءات لمؤشر مديري المشتريات لشهر يناير/‏كانون الثاني، وهي بعض المؤشرات الأولية لكيفية أداء الاقتصاد العالمي في 2020.

ومن المتوقع أن ترتفع البيانات الرئيسية، وأرقام مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو وألمانيا، مقارنة مع القراءات السابقة. وقد تؤدي نتائج أعلى من المتوقع إلى إطلاق موجة صعود.

وتراجع اليورو مقابل الدولار إلى 1.1049 دولار. والعملة الأوروبية الموحدة هبطت لأدنى مستوى في خمسة أسابيع مقابل الجنيه الاسترليني، وأدنى مستوى في 33 شهراً مقابل الفرنك السويسري.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، عند 97.717 ويتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. (وكالات)