ارتفاع نمو القطاع الخاص الألماني في يناير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح أمس الجمعة أن القطاع الخاص الألماني اكتسب قوة دفع في يناير/ كانون الثاني مع ارتفاع نمو أنشطة الخدمات وانحسار تراجع قطاع التصنيع، ما يشير إلى أن أكبر اقتصاد أوروبي ربما يتحسن في بداية 2020.

وصعدت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات اللذين يشكلان معاً ما يزيد على ثلثي الاقتصاد، إلى 51.1 من 50.2 في الشهر السابق.

Advertisements

وهذه أعلى قراءة في خمسة أشهر وتفوق متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين توقعوا زيادة أقل إلى 50.5. وقال فيل سميث الخبير الاقتصادي لدى آي.إتش.إس ماركت إن الأرقام تشير إلى أن «عاصفة الغيوم التي تغلف الاقتصاد الألماني ربما بدأت تنجلي». وأضاف أن قطاع التصنيع يقترب أكثر من الاستقرار بينما سجل قطاع الخدمات نمواً قوياً.

وقال سميث «الطلب بدأ يكتسب قوة سواء في الداخل أو في الخارج، وهو ما يظهر في أول ارتفاع للأعمال الجديدة في سبعة أشهر».

وأظهر المسح تحسن توقعات الأعمال أيضاً، مع وصول التفاؤل بين شركات التصنيع لأعلى مستوياته في عام ونصف العام. (أ ف ب)