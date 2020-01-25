شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نمو القطاع الخاص الألماني في يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح أمس الجمعة أن القطاع الخاص الألماني اكتسب قوة دفع في يناير/ كانون الثاني مع ارتفاع نمو أنشطة الخدمات وانحسار تراجع قطاع التصنيع، ما يشير إلى أن أكبر اقتصاد أوروبي ربما يتحسن في بداية 2020.
وصعدت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات اللذين يشكلان معاً ما يزيد على ثلثي الاقتصاد، إلى 51.1 من 50.2 في الشهر السابق.
وهذه أعلى قراءة في خمسة أشهر وتفوق متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين توقعوا زيادة أقل إلى 50.5. وقال فيل سميث الخبير الاقتصادي لدى آي.إتش.إس ماركت إن الأرقام تشير إلى أن «عاصفة الغيوم التي تغلف الاقتصاد الألماني ربما بدأت تنجلي». وأضاف أن قطاع التصنيع يقترب أكثر من الاستقرار بينما سجل قطاع الخدمات نمواً قوياً.
وقال سميث «الطلب بدأ يكتسب قوة سواء في الداخل أو في الخارج، وهو ما يظهر في أول ارتفاع للأعمال الجديدة في سبعة أشهر».
وأظهر المسح تحسن توقعات الأعمال أيضاً، مع وصول التفاؤل بين شركات التصنيع لأعلى مستوياته في عام ونصف العام. (أ ف ب)
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع نمو القطاع الخاص الألماني في يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.