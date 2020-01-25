شكرا لقرائتكم خبر عن «فيروس الصين» يضغط على النفط بمخاوف انخفاض الطلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار النفط أمس الجمعة، متجاهلة انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، وتتجه لتسجيل انخفاض كبير في الأسبوع، في ظل مخاوف بشأن احتمال انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين والذي أودى بحياة 25 حتى الآن، مما يكبح السفر والطلب على الوقود والآفاق الاقتصادية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.4% إلى 61.66 دولار للبرميل، بعد أن نزلت 1.9% في الجلسة السابقة، وفي الأسبوع، تراجع برنت نحو 4%.

هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.5% إلى 54.86 دولار للبرميل. وانخفض العقد 2% الخميس، و4.6% في الأسبوع.

وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا: «تواصلت عمليات بيع النفط في الأسبوع، بوتيرة سريعة مع استمرار المخاوف بشأن تأثيرات تباطؤ اقتصادي في آسيا على الطلب العالمي، ناجم عن الفيروس.. نتوقع استمرار هشاشة أسعار النفط».

وتلقت الأسعار بعض الدعم بفعل أنباء عن انخفاض مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

من جهتها، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، عن مصدر في أوبك، قوله، أمس الجمعة، إن المنظمة تبحث تمديد تخفيضاتها لإنتاج النفط حتى نهاية العام؛ إذ إن الأسواق ما زالت تبدو في وضع نزولي، لكن المناقشات تظل في مرحلة مبكرة.

وذكر المصدر أنه من المقرر أن تجتمع المنظمة التي تضم مصدرين للنفط في مارس/‏‏آذار، لكنها ربما تجتمع أيضاً في يونيو/‏‏حزيران لاتخاذ قرار بشأن السياسة.

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وذكرت قناة العربية الخميس أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود قال إن جميع الخيارات مفتوحة في اجتماع ل «أوبك بلس» يُعقد في أوائل مارس/‏‏ آذار، بما في ذلك تخفيضات إضافية لإنتاج النفط، لكنه أضاف أنه من المبكر للغاية اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى تخفيضات إضافية.

وقال إنه لا يستطيع الحكم حالياً على ما إذا كانت السوق بحاجة إلى تخفيضات إضافية لأنه لم يطلع على «أرقام يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)».

وقال إنه حين تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا في اجتماع طارئ في مارس/‏‏ آذار، فإن المجموعة ستدرس وضع السوق و«تنظر بموضوعية» فيما إذا كانت هناك حاجة لتخفيضات إضافية.

واتفقت أوبك+ في ديسمبر/‏‏ كانون الأول على زيادة تخفيضاتها للإمدادات بمقدار 500 ألف برميل يومياً إلى 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس/‏‏ آذار.

وقال الأمير عبدالعزيز إن هدف أوبك+ هو تقليل كمية زيادة المخزونات التي ترجع لأسباب موسمية وتحدث في النصف الأول من العام.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في فيينا في الخامس والسادس من مارس/‏‏ آذار لتحديد سياستها. وستجتمع لجنة مراقبة وزارية معنية بالاتفاق في فيينا في الرابع من مارس/‏‏ آذار.

(وكالات)