منسك تبحث عن بدائل للنفط الروسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة بلتا للأنباء عن رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو قوله أمس الجمعة، إن بلاده تبحث عن بدائل للنفط الروسي، وتجري مناقشات مع الولايات المتحدة والسعودية والإمارات.

وتوقفت إمدادات النفط من روسيا إلى روسيا البيضاء بشكل مفاجئ في الأول من يناير/ كانون الثاني، إذ علقت شركات من بينها روسنفت، وجازبروم نفط، ولوك أويل، وسورجوت نفت جاز، التسليمات في الوقت الذي تناقش فيه موسكو ومنسك بنود عقدهما فيما يتعلق بإمداد النفط. (رويترز)