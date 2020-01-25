شكرا لقرائتكم خبر عن حرب تكنولوجية باردة بين واشنطن وبكين في «دافوس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقّعت الصين والولايات المتحدة هدنة تجارية، لكن العداوة التكنولوجية بينهما لم تنته، ما يغذي شبح حرب باردة من نوع جديد تدور حول تكنولوجيا الجيل الخامس من شبكة الإنترنت، والشرائح الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي وغيرها.

بعد أسبوع من الاتفاق التجاري المرحلي بين بكين وواشنطن، شهد المنتدى الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع نقاشاً حول الحرب التكنولوجية بين البلدين جمع خبراء أطلقوا تحذيرات وقادة كبار حرصوا على تقديم تطمينات.

أثناء حضوره المؤتمر، راوغ رن تشينغ فاي مؤسس شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي عند الإجابة عن أسئلة بهذا الخصوص قائلاً في العمق، العالم بصدد التوحد (تكنولوجياً)، كل شيء مترابط عالم منقسم؟ لا أعتقد.

وتعرضت شركة هواوي، رغم كونها الأبرز في مجال تكنولوجيا الجيل الخامس، إلى منع نشاطها في الولايات المتحدة، وقد أشارت هذه الأخيرة إلى مخاطر استخدام بكين للشركة في التجسس وشجعت حلفاءها الأوروبيين على إقصاء شبكات المجموعة الصينية، لكن غزت هواوي الأسواق الصاعدة، على رأسها البرازيل والهند.

وقال الدبلوماسي الأمريكي السابق ونائب رئيس شركة إي إتش إس ماركيت كارلوس باسكوال إنه توجد منافسة حول الهيمنة عالمياً في المجال الرقمي، مضيفاً أن هواوي تمثل رمزاً، لكن المسألة تتجاوزها بكثير.

بالنسبة لباسكوال، تفتح هذه الحرب وصراع النفوذ على المستوى العالمي الباب أمام مواجهة صينية أمريكية كبرى في المجال الرقمي.

وأقرت بكين عام 2015 برنامجاً طموحاً باسم صنع في الصين 2025 لتعزيز تكنولوجياتها، ويطبّق هذا البرنامج بالتوازي مع مخطط استثمار ضخم في البنى التحتية لبناء طرق الحرير من الصين إلى افريقيا.

من جهته، قال الخبير في المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية جون شيبمان إنه يمكن لذلك أن تتوجه عدة دول نامية إلى الصين لبناء شبكات الاتصال ومحطات التقوية ومراكز المعطيات وأنظمة المعلوماتية الحكومية.

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وتابع أن تمدد الشركات الصينية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية يدفع إلى توسع عمليات جمع بيانات عريضة صالحة لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

ستار حديدي

وتزداد ريبة الولايات المتحدة، حيث وضعت العام الماضي عدة شركات صينية متخصصة بالمراقبة والتعرف الى الوجوه على قائمة سوداء.

وبعيداً عن تكنولوجيا الجيل الخامس، تقوم الشركات الصينية العملاقة العاملة في الإنترنت مثل بايدو وعلي بابا وتنسنت على تطوير منصات ذكاء اصطناعي وسيارات ذاتية القيادة أو معدات مرتبطة بالإنترنت.

بدوره، أشار مدير مركز الدراسات الأوروبي جاك مولان إلى القلق من وجود نظامين غير متوافقين، التكنولوجيا تدور حول رهان الهيمنة، هناك ثنائية قطبية بصدد التشكل.

وقال نائب المدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت جون فيليب كورتوا إن الخطر، هو أن تتعرض أسواق التكنولوجيا الكبرى إلى التصدع والابتعاد عن بعضها أكثر فأكثر.

ويضيف أنه توجد فرصة لعملاق المعلوماتية الأمريكي، فدورنا هو التعامل مع هذا التعقيد عبر اقتراح أدوات تعامل مناسبة على الشركات لكل بيئة قانونية.

تشير العقوبات المتصاعدة على طرفي المحيط الهادئ إلى الستار الحديدي الاقتصادي الذي أعرب وزير الخزانة الأمريكي السابق هنري بولسن، منذ تشرين الثاني/‏نوفمبر 2018، عن خشيته إزاء ظهوره. (أ ف ب)