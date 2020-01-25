«أوفيد» يمنح المالديف قرضاً بـ 50 مليون دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، على منح قرض بقيمة 50 مليون دولار، إلى جمهورية جزر المالديف؛ لتمويل مشروع تنمية موانئ الجزر الخارجية، وبناء شبكات إمدادات المياه، وتحسين أنظمة الصرف الصحي.

وأفاد بيان، صدر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية «فيينا»، بأن الدكتور عبدالحميد الخليفة مدير عام الصندوق، وقّع اتفاقية القرض مع إبراهيم أمير وزير مالية جزر المالديف، وأوضح: إن المشروع سوف يساهم في تحديث البنية التحتية للميناء، وتحسين خدمة الجزر الخارجية، وتعزيز حركة السياحة وأنشطة اقتصادية أخرى، يستفيد منها نحو 20 ألف شخص في 13 جزيرة خارجية.

جدير بالذكر أن «أوفيد» منح 23 قرضاً لمصلحة القطاع العام في جزر المالديف، بقيمة نحو 209 ملايين دولار في قطاعات النقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والخدمات المصرفية والمالية والاتصالات السلكية واللاسلكية وقطاعي الصحة والتعليم، كما استفادت جزر المالديف من تمويل القطاع الخاص والتمويل التجاري. (وام)