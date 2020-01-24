شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع وتحقق مكاسب أسبوعية بسبب مخاوف انتشار الفيروس القاتل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات الجمعة على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ولكن المعادن النفيسة تلقت دعما من المخاوف السائدة في الأسواق العالمية تجاه انتشار الفيروس الصيني القاتل.



وأعلنت الصين وفاة 26 حالة وإصابة نحو 900 آخرين بفيروس كورونا القاتل، وعزلت السلطات مدينتين كاملتين لاحتواء الانتشار، ولكن لا يبدو أن هذا الإجراء نجح حتى الآن.

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وظهرت حالات في الولايات المتحدة وفرنسا واليابان والسعودية واسكتلندا، وهو ما ينذر بتفش وبائي للفيروس.



ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.6% إلى 18.113 دولار للأوقية، وسجل المعدن مكاسب أسبوعية بحوالي 0.2%، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 18.145 دولار وأقل سعر عند 17.74 دولار.