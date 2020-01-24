شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل الانخفاض مع اقتراب موعد "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم مع اقتراب موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.



ووقع رئيسا المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي على اتفاق انسحاب المملكة المتحدة من التكتل الموحد تمهيدا لطرحه أمام البرلمان في التكتل الموحد قبل التاسع والعشرين من يناير/كانون الثاني الجاري.



وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون ديرلين" على التوقيع على الاتفاق لتنتهي فترة عدم يقين واضطرابات في العلاقة بين بروكسل وبريطانيا منذ استفتاء يونيو/حزيران عام 2016.

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وسوف تنفذ المملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي رسميا في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني الجاري وستدخل بعدها في فترة انتقالية تستمر حتى نهاية عام 2020.



وكانت ملكة إنجلترا "إليزابيث الثانية" قد وقعت بالأمس على اتفاق "بريكست" مطالبة الحكومة باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ ذلك.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.3078، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.311 وأقل سعر عند 1.3058.