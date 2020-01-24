شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط أمام الين بفعل مخاوف «فيروس الصين» والان نبدء بالتفاصيل
وأمام الين، الذي يستقطب المستثمرين في أوقات الضغوط الجيوسياسية أو المالية نظرا لوضع اليابان كأكبر دائن في العالم، تراجع الدولار 0.22 بالمائة إلى 109.24 ين.
وأودى الفيروس المكتشف حديثا بحياة 26 شخصا وأصاب أكثر من 800. وحتى الآن، تركزت حالات الإصابة وجميع الوفيات في الصين، وفرضت السلطات قيودا صارمة على السفر والتجمعات.
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يهبط أمام الين بفعل مخاوف «فيروس الصين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.