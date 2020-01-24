شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط أمام الين بفعل مخاوف «فيروس الصين» والان نبدء بالتفاصيل

تراجع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني الذي يعد ملاذا آمنا، أمس الجمعة، وسط قلق المستثمرين من أن انتشار فيروس ظهر في الصين قد يضر بالسفر والطلب الاقتصادي.

وأمام الين، الذي يستقطب المستثمرين في أوقات الضغوط الجيوسياسية أو المالية نظرا لوضع اليابان كأكبر دائن في العالم، تراجع الدولار 0.22 بالمائة إلى 109.24 ين.

وأودى الفيروس المكتشف حديثا بحياة 26 شخصا وأصاب أكثر من 800. وحتى الآن، تركزت حالات الإصابة وجميع الوفيات في الصين، وفرضت السلطات قيودا صارمة على السفر والتجمعات.