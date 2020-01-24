شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبلغ ذروة أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل
وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7 بالمائة إلى 1573.73 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل ذروته منذ الثامن من يناير عند 1575.03 دولار في وقت سابق من الجلسة.
والمعدن مرتفع بنسبة واحد بالمائة منذ بداية الأسبوع. وتحدد سعر التسوية في عقود الذهب الأمريكية الآجلة على ارتفاع 0.4 بالمائة إلى 1571.90 دولار للأوقية.
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