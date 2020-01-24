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الذهب يبلغ ذروة أسبوعين

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قفز الذهب إلى ذروته في أكثر من أسبوعين، اليوم الجمعة، ونالت أحدث تطورات تفشي الفيروس التاجي من الشهية للمخاطرة وشجعت الإقبال على أصول الملاذات الآمنة.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7 بالمائة إلى 1573.73 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل ذروته منذ الثامن من يناير عند 1575.03 دولار في وقت سابق من الجلسة.

والمعدن مرتفع بنسبة واحد بالمائة منذ بداية الأسبوع. وتحدد سعر التسوية في عقود الذهب الأمريكية الآجلة على ارتفاع 0.4 بالمائة إلى 1571.90 دولار للأوقية.

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