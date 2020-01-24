تفاصيل وشروط قرض السيارة من بنك مصر.. سدد على 10 سنوات

يقدم بنك مصر خدمات مميزة لعملائه، خاصة قروض السيارات والتي تتميز بمهلة سداد تصل لـ 10 سنوات، ونوضح الشروط والتفاصيل للحصول على القرض.

- يبدأ القرض من 15 ألف جنيه كحد أدنى ودون حد أقصى للقرض بشروط محددة.

- الحد الأقصى لنسبة التمويل 100% من قيمة السيارة.

- الحد الأقصى لمدة القرض تصل إلى 120 شهرًا.

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- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا وبحد أقصى 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية في تاريخ انتهاء مدة القرض.

- المستندات المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل "غاز، كهرباء، مياه، تليفون

عرض أسعار معتمد من المعرض .