شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يُنهي الجلسة على ارتفاع ويحقق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس تلقى دعماً من المخاوف في الأسواق العالمية جراء انتشار الفيروس الصيني.



وأعلنت الحكومة الصينية ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" إلى 26 حالة وإصابة أكثر من 850 آخرين، وتم عزل مدينتين في البلاد ظهرت فيهما الإصابة بشكل كثيف.

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وظهرت حالات إصابة بالفيروس في كل من الولايات المتحدة واليابان واسكتلندا والسعوديةن لكن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه لا داعي لإعلان حالة طواريء صحية.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.4% إلى 1571.90 دولار للأوقية وهو أعلى إغلاق منذ السابع من يناير/كانون الثاني، وسجل المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 15755 دولار وأقل سعر عند 1555.8 دولار.