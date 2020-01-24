شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع كملاذ آمن في مواجهة تفشي الفيروس الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم وسط مخاوف في الأسواق العالمية بشأن الفيروس الصيني الذي ظهر في عدة دول خارج الصين.



وأعلنت الصين وفاة 26 شخصاً وإصابة أكثر من 850 شخصاً آخرين بفيروس كورونا، وقررت السلطات عزل مدينتين ظهر فيهما المرض بشكل كبير.



كما أعلنت الولايات المتحدة اكتشاف حالة إصابة ثانية مؤكدة بالفيروس الصيني فضلا عن ظهوره في كل من اليابان والسعودية واسكتلندا.

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وأفادت منظمة الصحة العالمية أنه لا داعي لإعلان الفيروس الصيني حالة طارئة عالمية، لكنها حذرت من ضرورة حدوث ذلك، ودعت الدول لأخذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشاره.



وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" هدد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بفرض رسوم جمركية إذا أقدمت بروكسل ولندن على فرض ضريبة رقمية ضد شركات تكنولوجية أمريكية مع عدم السعي لإبرام اتفاق تجاري عادل.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.6 نقطة.