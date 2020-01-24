شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 12 محطة وقود مخالفة بخميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية محافظة خميس مشيط، أمس، 12 محطة وقود مخالفة لم تلتزم بتركيب شاشات عرض لأسعار الوقود، مخالفة بذلك اللوائح التنظيمية الجديدة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية الخاصة بلوائح واشتراطات محطات الوقود.

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