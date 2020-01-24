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«المقهى السعودي» مساحة ثقافية بمحتوى تفاعلي للتعرف على ثقافة المجتمع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - دافوس

أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع مركز المبادرات بمؤسسة مسك الخيرية «المقهى السعودي»، على هامش فعاليات «المنتدى الاقتصادي العالمي 2020» في دافوس، الذي استمر 4 أيام واختتمت أعماله أمس.

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وأوضحت الهيئة أن «المقهى السعودي» يعد مساحة ثقافية بمحتوى رقمي تفاعلي، يتعرف من خلاله رواد المنتدى الاقتصادي على المجتمع السعودي وثقافته الأصيلة، وهو ما يجسد رؤية المملكة 2030، التي فتحت النوافذ على دول العالم كافة، ومدت جسور التواصل مع مختلف الثقافات، من أجل تعزيز الاحترام والتفاهم المشترك.

وتتطلع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من مشاركتها ضمن الوفد السعودي، إلى تبادل الرؤى والأفكار، وتسليط الضوء على تجربة السعودية في الانفتاح السياحي الذي تنتهجه المملكة، وإطلاقها للتأشيرة السياحية، مرحبة بزوارها من كل دول العالم، والتعريف بالمقومات السياحية والكنوز التراثية والتاريخية بالمملكة، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية الجاذبة لتنمية قطاع السياحة في المملكة.

وتشارك المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي، ممثلة في مركز المبادرات بمؤسسة مسك الخيرية للعام الثالث على التوالي، بمعية نخبة من الهيئات والقطاعات والشخصيات البارزة، لاستعراض التجارب والمبادرات في مواجهة تحديات المستقبل، وما تم تقديمه من برامج تمكين وحلول إبداعية مبتكرة في مختلف المجالات، تمثل ما وصلت إليه المملكة من تقدم وانفتاح وريادة، وتتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة، وتطلعات الطاقات السعودية الشابة، وطموحات الرؤية المباركة.