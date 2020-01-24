5 شروط لو تنطبق عليك يحق لك الحصول على شقة في الإعلان الـ13 بالإسكان الاجتماعي

تستعد وزارة الإسكان لطرح 100 ألف شقة على مستوى الجمهورية، ضمن مشروع الإسكان الإجتماعي الذي تتبناه الدولة خلال السنوات الإخيرة لتوفير سكن كريم لأبناء الوطن.

قال صلاح حسن نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إنّ من المقرر طرح الشقق الخاصة بالإعلان الثالث عشر، الشهر المقبل، في محافظات الصعيد والبحر الأحمر ومطروح وشمال سيناء.

وأضاف حسن، في مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، أن شقق الإعلان الثالث عشر بمساحة 90 مترا، 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ ومشطبة بالكامل، جاهزة للسكن، والشروط العامة الواجب توافرها في المتقدم للحصول على شقق الإسكان هي:

أن يكون السن بين 21 و50 عاما.

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أن يكون من محدودي الدخل.

ألا يزيد دخل الأعزب عن 4200 جنيه، ولا يزيد دخل الأسرة عن 5700 جنيه.

أن يكون المتقدم مقيم بالمحافظة التي تقدم لها أو المحافظات المجاورة.

ألا يكون استفاد المتقدم بشقة أو أرض من وزارة الإسكان من قبل.