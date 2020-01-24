شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة عدد حفارات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "بيكر هيوز" للخدمات النفطية ارتفاع عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة بثلاثة حفارات إلى 676 خلال الأسبوع الجاري.

وانخفض عدد حفارات الغاز الطبيعي بخمسة حفارات إلى 115 حفاراً، بينما انخفض إجمالي حفارات النفط والغاز معاً بحفارين إلى 794 حفاراً.

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