شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزيد خسائره..و"برنت" يهبط بحوالي 2.5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة مقتربة من تسجيل خسائر أسبوعية، وذلك في ظل قلق المستثمرين بشأن تفشي الفيروس الصيني بشكل وبائي في عدد من الدول مما يؤثر على الاقتصاد العالمي.



وسوف تعلن شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية بعد قليل عن عدد حفارات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري.



وكشفت أمريكا عن تأكدها من إصابة حالة ثانية بالفيروس الصيني، فيما أعلنت بكين وفاة 26 شخص وإصابة أكثر من 800 آخرين بالفيروس.

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ويخشى الكثيرون من انتشار هذا الفيروس بعد ظهور عدد من الحالات في عدة دول من بينها اليابان وأمريكا واسكتلندا، لكن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه من السابق لأوانه الإعلان عن حالة طواريء صحية عالمية بسبب الفيروس.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.5% إلى 54.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 55.9 دولار وأقل سعر عند 53.8 دولار.



وهبط "برنت" بنحو 2.4% إلى 60.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 62.4 دولار وأقل سعر عند 60.2 دولار.