شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يتراجع قليلاً عقب بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم في أعقاب صدور بيانات اقتصادية متباينة فضلا عن متابعة التطورات بشأن الفيروس الصيني.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة في كندا بنسبة 0.9% في ديسمبر/كانون الأول بينما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 0.6%، في حين ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية - عند استثناء الطاقة والغذاء - بنسبة 0.2% دون توقعات بارتفاع نسبته 0.5%.

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وأعلنت الولايات المتحدة اليوم إصابة ثانية مؤكدة بالفيروس الصيني لسيدة كانت قادمة من زيارة لمدينة "ووهان" الصينية وانتقلت إليها العدوى.



يأتي ذلك بعد إعلان الصين وفاة 26 شخص وإصابة أكثر من 830 شخصاً آخرين بفيروس كورونا القاتل، وقررت الحكومة عزل مدينتين وجزء من سور الصين العظيم خوفا من تفشي المرض بشكل وبائي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7607، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7626 وأقل سعر عند 0.7599.