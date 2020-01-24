شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على ارتفاع. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 70.30 نقطة بما يعادل 0.24 بالمائة ليفتح على 29230.39 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 7.56 نقطة أو 0.23 بالمائة مسجلاً 3333.10 نقطة، وتقدم ناسداك 43.73 نقطة أو 0.47 بالمائة إلى 9446.21 نقطة.

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