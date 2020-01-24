شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي عند أدنى مستوى في ثلاثة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع نشاط الصناعات التحويلية في أمريكا إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر خلال يناير/كانون الثاني الجاري.



وكشفت بيانات "آي إتش سي ماركيت" عن انخفاض مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية إلى 51.7 نقطة في الشهر الجاري من 52.4 نقطة في ديسمبر/كانون الأول.



وتتابع الشركات في القطاعين الصناعي والخدمي التطورات عقب توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين هذا الشهر.