شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي عند أدنى مستوى في ثلاثة أشهر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع نشاط الصناعات التحويلية في أمريكا إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر خلال يناير/كانون الثاني الجاري.
وكشفت بيانات "آي إتش سي ماركيت" عن انخفاض مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية إلى 51.7 نقطة في الشهر الجاري من 52.4 نقطة في ديسمبر/كانون الأول.
وتتابع الشركات في القطاعين الصناعي والخدمي التطورات عقب توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين هذا الشهر.
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