شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة.. و"الخدمات التعليمية" يرتفع بنسبة 3.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال الأسبوع المنتهى، إذ ارتفع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 3.6%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.9%، تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.6%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.3%، فقطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.1%.

فيما تراجع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4.8%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.7%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 3.2%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3%، فقطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.6%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.3%، فقطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.5%.

كما تراجع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.3%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.8%، ثم قطاعى والطاقة والخدمات المساندة والموارد الأساسية بنسبة 0.7%، وأخيراًقطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.5%.

تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 4.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 697.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.6% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 394.7 مليار جنيه إلى 391.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.9%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 205.5 مليار جنيه إلى 204.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.

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كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 600.3 مليار جنيه إلى 595.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%، فيما صعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.3 مليار جنيه بنسبة نمو 5.6%.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 13728.09 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 534.01 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 0.56% مغلقًا عند مستوى 1383.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.35% مغلقًا عند مستوى 15772.76 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.69% ليغلق عند مستوى 526.62 نقطة.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 10.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 767 مليون ورقة منفذة على 84 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 12.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.1 مليار ورقة منفذة على 100 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.