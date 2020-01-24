شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتتح الجلسة على ارتفاع..و"ناسداك" عند أعلى مستوى على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة وسجل "ناسداك" مستوى قياسيا جديدا بفضل الأداء الإيجابي لقطاع التكنولوجيا مع تدفق نتائج أعمال الشركات.



ولا تزال الأسواق تتابع عن كثب التطورات بشأن فيروس كورونا الصيني القاتل والذي أسفر عن وفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 800 شخصاً في الصين حتى الآن.

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ورأت منظمة الصحة العالمية عدم الحاجة لإعلان حالة طواريء صحية دولية بسبب الفيروس رغم ظهور حالات إصابة به في الولايات المتحدة واسكتلندا واليابان والسعودية.



وكانت "إنتل" قد أعلنت أمس تحقيق نتائج أعمال قوية شملت أرباحا وإيرادات فاقت التوقعات خلال الربع السنوي الأخير من العام الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 78 نقطة) إلى 29238 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 9429 نقطة، في حين ارتفع "إس إند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 3327 نقطة.