شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض متجهاً نحو تسجيل أكبر خسائر أسبوعية في 17 شهراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الجمعة مع متابعة الأسواق لتفشي الفيروس الصيني ومدى تأثيره على النشاط الاقتصادي في بكين، ويستعد المعدن الصناعي لتسجيل أكبر خسائر أسبوعية في سبعة عشر شهراً تحديدا منذ أغسطس/آب عام 2018.



وتسبب فيروس "كورونا" التاجي في وفاة 25 شخصاً في الصين وإصابة أكثر من 800 آخرين كما أعلنت الولايات المتحدة واسكتلندا والسعودية واليابان تسجيل حالات إصابة بالفيروس.

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ورغم ذلك، أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا داعي لإعلان حالة طواريء دولية مرتبطة بتفشي هذا الفيروس لكنها حذرت من سرعة انتشاره والاستعداد لذلك.



وتحاول الصين احتواء المرض من خلال عزل مدينتين ووضع الحالات المشتبه في إصابتها قيد الحجر الصحي، وذلك مع استعداد البلاد لعطلة رسمية طويلة بمناسبة العام القمري الجديد.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار النحاس عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 2.70 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 2.73 دولار وأقل سعر عند 2.69 دولار.