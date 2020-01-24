شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للدولار مع تقييم الأسواق لأزمة الفيروس الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم في ظل متابعة المستثمرين لأزمة تفشي فيروس "كورونا" الصيني الجديد وانتقاله إلى عدة دول حول العالم.



وأعلنت الصين أمس ارتفاع عدد الوفياة من الفيروس إلى 25 حالة بينما أصيب به أكثر من 800 شخص في البلاد.



وتسابق الصين الزمن لبناء مستشفى في مدينة "ووهان" بحلول الأسبوع المقبل (في غضون عدة أيام فقط) لاستيعاب الإصابات بالفيروس القاتل.

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وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة والسعودية واليابان واسكتلندا أعلنت ظهور حالات إصابة بالفيروس الصيني لأشخاص زاروا مدينة "ووهان" في الأسابيع القليلة الماضية.



وتستمر فاعليات منتدى "دافوس" الاقتصادي بسويسرا لليوم الرابع والأخير، ومن أبرز الحضور الملياردير الأمريكي "جورج سوروس" الذي استغل تواجده في الهجوم على الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره الصيني "شي جين بينج".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.6 نقطة.