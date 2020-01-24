شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات التجزئة في كندا خلال ديسمبر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة في كندا خلال ديسمبر/كانون الأول الاضي، لكن المؤشر ارتفع دون التوقعات بقيمته الأساسية عند استثناء السلع الأكثر تذبذباً.
وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة الكندية بنسبة 0.9% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 0.6%.
وباستثناء الطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بقيمته الأساسية بنسبة 0.2% في الشهر الماضي دون توقعات أشارت إلى ارتفاع نسبته 0.5%.
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