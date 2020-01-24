غرفة مواد البناء: إنشاء منطقة لصناعة المحاجر على 50 فدانا بالعلاقي بأسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، بمجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء، برئاسة أحمد عبد الحميد، على هامش فاعليات مؤتمر الغرفة بعنوان «مواد البناء..نحو صعيد مصر» بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ولفيف من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في محاجر أسوان.

وأكد اللواء أشرف عطية، على التزام المحافظة بحل كافة المشكلات وتسهيل إجراءات الاستثمار في قطاع المحاجر، لتحقيق أكبر استفادة من المزايا النسبية لمحافظة أسوان في الخامات المحجرية بهدف التصدير.

وكشف المحافظ، عن مخطط لانشاء منطقة صناعية للمحاجر علي مساحة 50 فدان بالعلاقي سيتم ترفيقها بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية لإنشاء مصانع جديدة تضم ميناء نهري لنقل البلوكات والجرانيت والرخام واستخدام النقل بالسكك الحديدية، بجانب تفعيل تركيب الموازين عند بوابات الكارته للحد من تحميل كميات كبيرة علي سيارات النقل الثقيل.

واستعرض لقاء محافظ أسوان المجالات المتنوعة للاستثمار فى الثروات التعدينية والمحجرية والخدمات بحضور المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء ، والمهندس إبراهيم غالى رئيس شعبة صناعة المحاجر، وسيد أباظة رئيس شعبة صناعة الرخام والجرانيت والمهندس رؤوف جورج عضو مجلس الادارة والمهندس اسماعيل لقمة عضو مجلس الادارة ورئيس شعبة المواسير وعبير عصام رئيس الاتحاد العربي لسيدات الأعمال والدكتور حاتم المنوفي مدير عام الغرفة بجانب مسئولى ومديرى جمعية المستثمرين والمنطقة الصناعية والمحاجر ، بالإضافة إلى التخطيط العمرانى ولجنة المشروعات بالمحافظة.

من جهة أخري أعلن المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال مؤتمر غرفة صناعة مواد البناء بأسوان، منح مهلة عام لتقنين أوضاع اصحاب المحاجر في ألاراضى الخاضعة لولاية هيئة التنمية الصناعية، والتي حصلت على رخصة من المحافظة تيسيرا على المستثمرين.

وأكد "غازي" انه في اطار سعى الحكومة لتسهيل وتبسيط الاجراءات على المستثمرين المحليين والاجانب في محافظات الصعيد وتشجيع الاستثمار في قطاع المحاجر في إطار خطة الدولة لتنمية المحافظات ورؤية مصر 2030 سيتم توقيع بروتوكول مع محافظة أسوان، لمنح رخص للتحجير في أراضى تخضع لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيراً أن المحافظة منحت تصاريح تحجير إلى 20 محجر.

وأكدالمهندس أحمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء، أن محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، استجاب لمطالب الغرفة في انهاء المشكلات التي تعرض إليها المستثمرين في محاجر أسوان وتسببت بإغلاقها والتي سبق صدرت لهم تراخيص من المحافظة.

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وأضاف عبد الحميد، أن محاجر أسوان تعد ثروة قومية وجهة للاستثمار في الصعيد حيث يوجد بالمحافظة الالاف من المحاجر التي يجب الحفاظ عليها لخدمة مخططات واهداف الدولة في زيادة الاستثمار بالمحافظات الأكثر احتياجات والعمل علي مضاعفة الانتاج والتصدير وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار أن غرفة صناعة مواد البناء عرضت علي رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي، مقترحًا بأنشاء مقر أكبر ومركز خدمات للمستثمرين في محافظة أسوان لخدمة الالاف من المحاجر عبر تقديم خدمات الشباب الواحد واتاحة اصدار رخص التشغيل وانهاء وتبسيط الاجراءات.

وأكد سيد اباظة، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء ورئيس شعبة الرخام ، أن انعقاد مؤتمر الغرفة «مواد البناء..نحو صعيد مصر» بحافظة أسوان يستهدف في المقام الأول تشجيع الاستثمار في قطاع المحاجر من خلال الاستماع للمشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع ومحاولة إيجاد حلولا لها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمحافظين والهيئات المعنية بهذه الصناعة.

وأشارالمهندس ابراهيم غالي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء ورئيس شعبة المحاجر، أن هناك اتجاه حقيقي وواضح للحكومة في دعم نشاط المحاجر في تصنيع المنتجات التفضيلية لتشجيع وتنمية الصادرات، مشيراً أن اللواء مجدي غازي وعد بدارسة كافة المشكلات التي يتعرض لها قطاع الماحجر وتبني القطاع كأحد الصناعات الوطنية الهامة للثروة المعدنية ومستقبل مصر ودراسة كيفية تحقيق أكبر استفادة من الامكانيات المتاحة للتصنيع والتصدير.

وعلي هامش فاعليات مؤتمر غرفة مواد البناء بمدينة أسوان تم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة "نحمي تراثنا بأسوان والمجلس العربى لسيدات الأعمال" لإنشاء أول أكاديمية للحرف التراثية والصناعات الصغيرة للحفاظ على التراث والهوية المصرية.

فيما اختتمت فعاليات المؤتمر بإهداء غرفة صناعة مواد البناء درع لمحافظ أسوان لرعايته فعاليات الحوار المجتمعي المقام على أرض المحافظة وجهود المحافظة في انهاء المشكلات التي تعرضت إليها محاجر أسوان خلال الفترة الماضية.