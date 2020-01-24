شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار القمح والذرة والصويا والأرز.. واستقرار سعر الفول والردة والعلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار السلع والمعادن فى السوق المحلى المصرى، خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير الجارى، إذ تراجعت أسعار القمح الأوكرانى والذرة والصويا والأرز، فيما استقرت أسعار الفول والردة والجلوتين والعلف، وبالنسبة للمعادن، استقرت أسعار الحديد والألومنيوم والنحاس، وارتفعت اليوريا والنترات والفوسفات، وذلك بحسب شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، المتخصصة فى رصد أسعار السلع. وجاءت قائمة الأسعار كالتالى : قمح 11.5 روسى 3780 جنيه / طن صب أرضه قمح 12.5 أوكرانى 3840 جنيه/طن صب أرضه قمح 13.5 روسى 3870 جنيه / طن صب أرضه قمح 14.5 رورسى 4250 جنيه/طن صب أرضه دقيق -24 4600 جنيه / طن معبأ أرضه دقيق -27 4700 جنيه / طن معبأ أرضه دقيق مخبوزات فاخر 32.5/50 كيلو 6750 جنيه/طن ردة محلى 3350 جنيه / طن معبأ أرضه أرز شعير عريض 4300 جنيه / طن معبأ أرض أرز شعير رفيع 3900 جنيه / طن معبأ أرضه أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 7250 جنيه / طن معبأ أرضه أرز أبيض بلدى عريض– كسر 10 : 12% 6250 جنيه / طن معبأ أرضه أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10 : 12% 5750 جنيه / طن معبأ أرضه زيت صويا مكرر 15700 جنيه / طن صب أرضه زيت أولينRBD 12800 جنيه / طن صب أرضه زيت ذرة خام 12250 جنيه / طن صب أرضه زيت عباد الشمس مكرر 16100 جنيه / طن صب أرضه سكر مكرر 7250 جنيه / طن معبأ أرضه فول بلدي – رفيع 25000 جنيه / طن معبأ أرضه فول بلدي – عريض 18000 جنيه / طن معبأ أرضه فول ليتوانى 8200 جنيه / طن معبأ أرضه فول إنجليزى 8000 جنيه / طن معبأ أرضه فول إنجليزى سورتكس 9600 جنيه / طن معبأ أرضه فول استرالى جديد 12500 جنيه / طن معبأ أرضه ذرة برازيلى/ أرجنتينى 3380 جنيه / طن صب أرضه ذرة أوكرانى 3200 جنيه / طن صب أرضه ذرة بلغارى/رومانى 3210 جنيه/طن صب أرضه نشا غذائى 7100 جنيه / طن معبأ أرضه جلوكوز 6800 جنيه / طن صب أرضه صويا 47 6250 جنيه / طن صب أرضه صويا 46 6200 جنيه / طن معبأ أرضه Advertisements صويا 44 5800 جنيه / طن معبأ أرضه بذرة صويا أرجنتينى / أوكرانى 6800 جنيه / طن صب أرضه دى دى جى إس أمريكى 4400 جنيه / طن معبأ أرضه جلوتين مستورد 10250 جنيه / طن معبأ أرضه جلوتين محلى 10200 جنيه / طن معبأ أرضه جلوتو فيد محلى 3300 جنيه / طن معبأ أرضه كسب عباد – 36% 4500 جنيه / طن معبأ أرضه علف بادي تسمين سوبر 23% 6300 جنيه / طن معبأ أرضه علف نامي تسمين سوبر 21% 6200 جنيه / طن معبأ أرضه علف ناهي تسمين سوبر 19% 6150 جنيه / طن معبأ أرضه علف بادي نامي 21% 5900 جنيه / طن معبأ أرضه لحم أبيض دواجن 25 جنيه / كيلو لحم أحمر دواجن 31 جنيه / كيلو أما بالنسبة لأسعار المعان، جاءت كالتالى: حديد 10100 جنيه / طن أرضه خردة الحديد 4570 جنيه / طن أرضه خام الألومنيوم – مدرفلات بارد 46700 جنيه / طن أرضه خام الألومنيوم – بثق 53900 جنيه / طن أرضه خام الألومنيوم – أقراص بروفايل 56200 جنيه / طن أرضه خام النحاس الأحمر - كابلات 99600 جنيه / طن أرضه خام النحاس الأحمر - بارات 107000 جنيه / طن أرضه الأسمنت 740 جنيه / طن أرضه يوريا 4300 جنيه / طن النترات 4250 جنيه / طن فوسفات ناعم 1450 جنيه / طن فوسفات خشن 1550 جنيه / طن الذهب - 18 587 جنيه / جرام الذهب - 21 685 جنيه / جرام الذهب - 24 783 جنيه / جرام الجنيه الذهب ( 8 جرامات) 5530 جنيه الدولار الأمريكي "بنك مركزي" شراء/بيع 15.74/15.84 جنيه

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