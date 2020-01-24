شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: أوبك تدرس الإبقاء على تخفيضات النفط حتى نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر فى أوبك قوله اليوم الجمعة إن المنظمة تبحث تمديد تخفيضاتها لإنتاج النفط حتى نهاية العام إذ أن الأسواق ما زالت تبدو فى وضع نزولي، لكن المناقشات تظل فى مرحلة مبكرة، وذكر المصدر، أنه من المقرر أن تجتمع المنظمة التى تُضم مُصدرين للنفط فى مارس، لكنها ربما تجتمع أيضا فى يونيو لاتخاذ قرار بشأن السياسة.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أكدت إن ارتفاع إنتاج النفط من الدول غير الأعضاء في أوبك بقيادة الولايات المتحدة بجانب وفرة مخزونات النفط العالمية سيساعد السوق في مواجهة الصدمات السياسية مثل المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.

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وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا في تقريرها الشهرى "خطر رئيسى في الوقت الراهن على إمدادات النفط انحسر على ما يبدو".

وتابعت "سوق اليوم، التي تشهد زيادة قوية في الإنتاج من خارج أوبك ومخزونات لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تزيد على متوسط خمسة أعوام بتسعة ملايين برميل توفر قاعدة قوية يمكن من خلالها التعامل مع أي تصعيد في التوترات الجيوسياسية".