شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للفضة بضغط من الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم على نحو سلبي بالتزامن مع ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما ضغط على السلع والمعادن النفيسة.



وتستمر فاعليات منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي في يومه الأخير هذا العام بحضور عدد من الشخصيات البارزة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.



ومن أبرز القضايا التي تم مناقشتها في "منتدى "دافوس" أزمة التغيرات المناخية لدرجة أن البعض شبهها بهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول الشهيرة في الولايات المتحدة.

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وخلال المنتدى، طالب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بالسعي نحو التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع واشنطن، وإلا مواجهة رسوم جمركية.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 12:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، استقرت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 12:38 بتوقيت جرينتش عند 17.82 دولار للأوقية، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 17.865 دولار وأقل سعر عند 17.74 دولار.