شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بسبب تراجع مخزون الخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، لكنها تتجه لتسجيل انخفاض كبير فى الأسبوع فى ظل مخاوف بشأن احتمال انتشار فيروس كورونا جديد فى الصين أودى بحياة 25 حتى الآن، مما قد يكبح السفر والطلب على الوقود والآفاق الاقتصادية.

وبحلول الساعة 0741 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 62.35 دولار للبرميل بعد أن نزلت 1.9 بالمئة فى الجلسة السابقة. وفى الأسبوع، تراجع برنت نحو أربعة بالمئة.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 27 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 55.86 دولار للبرميل. وانخفض العقد اثنين بالمئة أمس الخميس و4.6 بالمئة فى الأسبوع.

وقال جيفرى هالى محلل السوق لدى أواندا "تواصلت عمليات بيع النفط (فى الأسبوع) بوتيرة سريعة مع استمرار المخاوف بشأن تأثيرات تباطؤ اقتصادى فى آسيا ناجم عن الفيروس على الطلب العالمي... نتوقع استمرار هشاشة أسعار النفط".

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وتلقت الأسعار الدعم بفعل أنباء عن انخفاض مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير فى الولايات المتحدة الأسبوع الماضى بحسب ما قالته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وعلى الرغم من أن التراجع فى المخزونات لم يماثل توقعات المحللين فى استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره مليون برميل، فإن مخزونات النفط نزلت بمقدار 405 آلاف برميل فى الأسبوع المنتهى فى 17 يناير كانون الثانى بحسب ما أظهرته بيانات حكومية.