شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 24-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات سلبية هادئة في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، يدعمه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، إلى جانب الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 59.60، بينما يشترط تحقيقه الثبات دون مستوى 62.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.60 والمقاومة 62.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط