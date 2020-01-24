شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 24-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر النفط بتقديم إشارات انعطاف هابط، ليدعم التوقعات باستئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف اختبار مستوى 54.60 مبدئياً، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 51.80 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 55.90 كشرط أولي لاستمرار الانخفاض المتوقع.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 57.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط