شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 24-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب بسلبية هادئة ليقترب من مستوى 1554.10، بينما يفقد مؤشر ستوكاستيك عزمه السلبي بشكل تدريجي، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 1575.90 كمحطة أولى، مع الانتباه إلى أن كسر 1554.10 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1550.00 والمقاومة 1575.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد