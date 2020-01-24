شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 24-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ترتد تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار هبوطاً ليبتعد عن مستوى، لنحتفظ لتوقعاتنا للاتجاه الهابط التي تعتمد على الثبات دون هذا المستوى، مع التذكير بأننا بحاجة لكسر مستوى 1.3070 لتعزيز فرص التوجه نحو 1.2920 الذي يمثّل محطّتنا الرئيسية التالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3040 والمقاومة 1.3200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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