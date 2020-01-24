شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 24-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية ليبتعد عن مستوى 1.1075، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.0985.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0960 والمقاومة 1.1100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد