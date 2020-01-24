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شكرا لقرائتكم خبر عن هشام طلعت مصطفى: لا أمتلك أى حسابات على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة أنه لا يمتلك أية حسابات على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، مشيراً إلى أن أى حساب يحمل اسمه هو حساب مزيف.
وأوضحت الصفحة الرسمية الموثقة لمجموعة طلعت مصطفى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لغلق أحد الحسابات التى تنسب لاسم العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة تصريحات عارية تماماً من الصحة .
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